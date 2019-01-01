رسمياً.. روما يعلن إصابة زاباكوستا بالرباط الصليبي

لم يشارك سوى لـ12 دقيقة فقط هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه المعار من تشيلسي دافيد زاباكوستا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.

ظهير الذئاب عاد مؤخراً من إصابة في العضلة الخلفية، ولكن يبدو أنه سيتبعد لفترة أطول هذا الموسم.

روما قال في بيانه:"زاباكوستا تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي خلال مران الفريق اليوم".

Rottura del legamento crociato per Davide Zappacosta.



Al calciatore va la vicinanza del Club, assieme all’augurio di pronta guarigione.#ASRoma — AS (@OfficialASRoma) October 4, 2019

وأضاف:"الواقعة حدثت بدون أي تدخل مشترك معه، نبدي تعاطفنا وأسفنا على هذه الأنباء، ونتمنى له الشفاء العاجل".

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وشارك صاحب الـ27 عاماً لمدة 12 دقيقة مع روما هذا الموسم، مما يعني أنه قد يعود لتشيلسي دون لعب أي مباراة كاملة.

يذكر أن عقد زاباكوستا مع روما لا يتضمن أي بند للشراء، ولكنه يتيح لتشيلسي إمكانية استرجاع اللاعب في يناير.