تشيلسي يراقب موقف ديمبيلي في برشلونة

عثمان ديمبيلي بدأ يشارك بانتظام مع برشلونة ولكن هناك عدد من الأندية تسعى لضمه منها تشيلسي

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ديمبلي عانى مع انطلاق الموسم الجاري من قلة دقائق اللعب إلا أنّه تحسن مؤخرًا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، يرى أنّ ديمبيلي سيكون مفيدًا للغاية للفريق ويحاول استغلال أزمته في كتالونيا للتعاقد معه. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم

لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

كارتيرون يجتمع مع وليد أزارو وأجايي يواصل التأهيل

وكان نادي أرسنال يراقب وضع اللاعب ويسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ديمبيلي تألق الموسم الجاري بتسجيله 9 أهداف لصالح برشلونة في البطولات المختلفة كما أحرز هدف الفوز في السوبر المحلي أمام إشبيلية.

🎙️-لاعب #ليفربول السابق يتنبأ بعدم قدرة محمد صلاح على تكرار حصيلته التهديفية التي وصل لها الموسم الماضي. pic.twitter.com/rphGGov3Kj — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

وتعاقد برشلونة مع ديمبيلي في صيف 2017 مقابل 105 مليون يورو من بروسيا دورتموند.

وتكررت مشاكل ديمبلي في برشلونة فيما يتعلق بالتأخر في حضور التدريبات وفرض عليه غرامة تتراوح بين 100 إلى 200 ألف يورو.