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رد تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، بحزم على انتقادات زميله السابق في ليفربول جيمي كاراجر بشأن الاستقرار الدفاعي للفريق اللندني. وكان المحلل قد أشار إلى أن نادي غرب لندن يواجه أزمة كبيرة في الخط الخلفي قد تعصف بطموحاته في دوري أبطال أوروبا.

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ألونسو يتمسك بكولويل وفوفانا بعد السقوط المذل أمام ليدز

بعد الهزيمة على أرضه أمام ليدز بنتيجة 4-1 في نهاية الأسبوع الماضي، بات السجل الدفاعي لتشيلسي تحت مجهر التدقيق الشديد. وتركت الخسارة الفريق اللندني في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز وحيد في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات.

ولم تستقبل شباك أي فريق أهدافًا أكثر من تشيلسي، الذي اهتزت شباكه 20 مرة في 11 مباراة بالدوري، سوى كوفنتري وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد، أصحاب المراكز الأخيرة. ومع مشاركة ليفي كولويل وويسلي فوفانا معًا في قلب الدفاع أمام ليدز، طالب كاراجر، المحلل في شبكة سكاي سبورتس، بتدعيم الفريق في يناير.

كاراجر يشكك في القيادة قبل أن يرد ألونسو

وفي برنامج Monday Night Football، شكك كاراجر في القوة البدنية للثنائي وقدرتهما على القيادة، وقال: «تشيلسي يعاني من مشكلة كبيرة في مركز قلب الدفاع، وإذا لم يغير ذلك في يناير، فسيواجه مشكلة كبيرة فيما يخص المكانة التي يرى أنه يستحقها هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا». وأضاف: «كثنائي، لن ينجح هذا أبدًا لأنهما لا يملكان القوة البدنية الكافية، ولا يوجد قائد حقيقي بينهما».

وعندما طُرح عليه الأمر في المؤتمر الصحفي يوم الخميس، دافع ألونسو عن لاعبيه قائلًا: «لا بد أن أختلف. أنا أختلف مع كارا. بالتأكيد، يمكن أن تمر بمباريات سيئة. لم نكن جيدين [أمام ليدز]. لكنني أعتقد أنني رأيتهما (كولويل وفوفانا) يلعبان بشكل جيد، ورأيتهما يظهران مستويات جيدة.

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وأتبع: «هذا هو الهدف والتحدي: أن نكون ثابتين في الأداء وثابتين في الأساسيات، وألا نتراجع في مباريات بعينها عندما نواجه منافسًا صعبًا».

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هشاشة دفاعية تقوّض البريق الهجومي

وبينما قاد كول بالمر ومورجان روجرز وجواو بيدرو خطًا هجوميًا مثيرًا عندما كانوا في كامل لياقتهم، لا تزال الهفوات الدفاعية تعرقل تقدم تشيلسي. وتحمّل ألونسو المسؤولية، مشددًا على أن فريقه يحتاج إلى وقت للتأقلم.

وقال: «لا توجد أعذار لعدم تقديم الأفضل. نحن في طور العملية. نخطو خطوات، نخطو خطوة إلى الأمام، لكن الأمر يحتاج إلى وقت حتى يصبح جزءًا أصيلًا من هوية الفريق. أتحمل المسؤولية كاملة عن الفريق وعن أدائه. علينا أن نُظهر [التحسن أمام نوتنجهام فورست]، لا أن نكتفي بالكلام. الكلام رخيص. المهم هو الأداء على أرض الملعب.

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وأردف: «نريد أن نستعيد ذلك الشعور بالصلابة الذي كان لدينا. نأمل أن تكون هذه كبوة عابرة، ولا نريد تكرارها».

الإصابات تفرض خيارات ألونسو قبل مواجهة فورست

وتمثل مواجهة فورست يوم الجمعة اختبارًا فوريًا، غير أن الإصابات لا تترك لألونسو مجالًا كبيرًا للمداورة. إذ لا يزال المدافعون ريس جيمس وماكسينس لاكروا ويوريل هاتو غائبين، ما يعني أن كولويل وفوفانا مرشحان للحفاظ على مكانيهما في التشكيلة.

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كما يواصل المهاجم النجم جواو بيدرو غيابه في انتكاسة أخرى، لكن لاعب الوسط مويسيس كايسيدو حصل على الضوء الأخضر طبيًا للمشاركة.