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منع مشجع لتشيلسي من الدخول للملاعب بسبب هتافات معادية للمثليين

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Getty Images
أحد مشجعي تشيلسي يغرم ماليًا ويمنع من حضور المباريات أو دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب هتافات معادية للمثليين.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي برايتون عن توقيع غرامة مادية وعقاب على أحد مشجعي فريق تشيلسي، حضر مباراة الفريقين الأخيرة التي أقيمت في منتصف شهر ديسمبر.

جاء هذا بحسب ما ذكر بيانًا رسميًا نشره النادي وأكد من خلاله أن المشجع سيتم منعه من دخول ملاعب كرة القدم لمدة ثلاث سنوات بسبب تصرفاته.

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وذكر البيان أن المشجع تم تغريمه مبلغ يقارب الـ 1000 جنيه إسترليني بسبب تصرفاته، حيث نادى بهتافات معادية للمثلية الجنسية.

وقال المتحدث الرسمي للنادي: "نتوجه بالشكر لشرطة المدينة لتعاملها السريع مع الموقف ومساعدتها لنا، نحن أكثر من سعداء بالنتيجة النهائية".

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وأضاف: "نحب أن نذكر الجماهير أننا لا نقبل أي نوع من التعامل المسيء في ملعبنا، ودومًا سنتخذ رد الفعل الأقوى تجاه مثل تلك التصرفات".

جدير بالذكر أن اللقاء الذي أقيم قبل عدة أسابيع كان قد انتهى بفوز فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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