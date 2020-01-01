نجم تشيلسي مهدد بالسجن

لماذا يتواجد نجم تشيلسي في المحكمة؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب صاحب الأصل الكونغولي ميتشي باتشواي نجم تشيلسي قد تواجد في المحكمة اليوم بسبب دعوى رفعتها عليه والدة نجلته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" والتي أكدت أن اللاعب قد فشل في دفع دفعتين من النفقة بقيمة حوالي ألفين جنيه استرليني لنجلته.

وسيعاني اللاعب من الحبس لمدة ستة أشهر لو ثبتت إدانته في القضية التي رفعتها عليه صديقته السابقة جيتي فان دير إلست بعد تأخره عليها في آخر دفعتين.

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ويتعبر القانون البلجيكي أن التخلف عن دفع دفعتين من النفقة يعد تهربًا وهجران للطفل والأسرة وهو وقع فيه لاعبه تشيلسي السابق.

ويجني اللاعب حوالي 100 ألف جنيه استرليلني كراتب أسبوعي من قبل نادي تشيلسي الذي يملك عقد باتشواي في الوقت الحالي.

وخرج بيير مونفيل محامي اللاعب في تصريحات بعد الجلسة وأكد أن موقف اللاعب جيد بشكل كبير حيث قام بتسديد آخر دفعتين من النفقة.

جدير بالذكر أن باتشواي لا يمر بأفضل أوقاته مع تشيلسي هذا الموسم حيث شارك في 13 مباراة بالدوري الإنجليزي بواقع 127 دقيقة فقط وسجل هدف وصنع آخر.