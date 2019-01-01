كونتي يختار ألونسو لحل أزمة الجبهة اليسرى في إنتر

خيار بديل من باريس سان جيرمان في حالة فشل الصفقة

يحرص أنطونيو كونتي مدرب إنتر، على تعزيز الجبهة اليسرى لفريقه خلال سوق الانتقالات الشتوي، مستهدفاً المدافع الإسباني ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي.

كونتي جلب ألونسو معه في موسمه الأول مع البلوز، وساعده على تقديم واحداً من أفضل مستوياته، قبل أن يهبط بشكل كبير بعد رحيله.

إنتر يعاني من مشكلة على الجانب الأيسر، نظراً للإصابات المستمرة للظهير الغاني كوادو أسامواه، وعدم ثقة كونتي في قدرات كريستيانو بيرجي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد رغبة النادي الإيطالي في ضم ألونسو، والتحضير لعرض رسمي لتشيلسي في يناير المقبل.

ومن جانبه لا يمانع النادي اللندني التخلي عن اللاعب، ولكن بشرط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو، القيمة التي سيطمح إنتر في تخفيضها بشكل كبير.

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ويأتي ذلك رغم عدم اعتماد المدرب فرانك لامبارد كثيراً على ألونسو هذا الموسم، حيث لعب ظهر في 8 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي، مما يدفعه للترحيب بفكرة العمل مع كونتي مرة أخرى.

وفي حالة الفشل في التعاقد مع ألونسو، سيلجأ إنتر لخيارات أخرى، أهمها لايفين كورزاوا الذي تقلص دوره بشكل ملحوظ هو الآخر في باريس سان جيرمان.