جيرارد يسخر من شائعات انضمام جيرو لرينجرز

المهاجم الفرنسي يقترب من الرحيل عن تشيلسي

سخر ستيفن جيرارد مدرب جلاسجو رينجرز الاسكتلندي، من شائعات انتقال أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي لصفوف الفريق في يناير المقبل.

الشكوك مستمرة حول مصير جيرو مع البلوز، نظراً لتقلص حظوظه في المشاركة مع المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد هذا الموسم.

بعض الصحف أشارت لمحاولات فرنسية لإعادة اللاعب لبلاده مرة أخرى عن طريق ليون، بالإضافة لشائعات أخرى حول انضمامه لرينجرز.

وهو ما علق عليه جيرارد قائلاً:"نحن نرتبط بالعديد من اللاعبين الجيدين ولكن لا نعرف أي شيء عن صفقة جيرو".

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وأضاف:"لو يعرف أي شخص شيئاً ما أو بعض التفاصيل الإضافية، أعطوهم رقمي لإخباري بالمزيد، لأنني لست مهتماً بضمه رغم جودته الكبيرة".

يذكر أن عقد جيرو مع تشيلسي ينتهي الصيف القادم، حيث يحق له التوقيع على عقد مبدئي في يناير، والانضمام لأي فريق آخر في الصيف.