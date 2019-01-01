الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيك يعلن انضمامه لأحد أندية هوكي الجليد

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Getty Images
خطوة غريبة وغير متوقعة من التشيكي المعتزل

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي جيلدفورد فينيكس البريطاني لهوكي الجليد، عن التعاقد مع بيتر تشيك حارس أرسنال وتشيلسي السابق للانضمام لصفوفه.

تشيك أنهى مسيرته كلاعب محترف بعالم كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، عقب خسارة أرسنال من البلوز في نهائي الدوري الأوروبي.

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التشيكي المخضرم توجه بعدها لتشيلسي من أجل العمل بمنصب المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، ويبدو أنه على مشارف وظيفة أخرى.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيلدفورد رسمياً، اليوم الأربعاء، عن هذه الخطوة الجديدة لصاحب الـ37 عاماً، ليوقع على عقد مدته عام واحد.

ووفقا للنادي الإنجليزي فإن تشيك قضى الفترة الماضية للتحضير من أجل ممارسة اللعبة التي يعشقها منذ الطفولة.

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وقال تشيك بعد التوقيع:"سعيد جداً بالحصول على هذه الفرصة واللعب بنادي جيلدفورد فينيكس".

وأضاف:"أتمنى مساعدة هذا الفريق الشاب على تحقيق أهدافهم هذا الموسم والفوز بالعديد من المباريات خلال مشاركتي معهم".

ويستعد تشيك لخوض مباراته الأولى باللعبة الجديدة مع فريقه يوم الأحد القادم أمام نادي سويندون وايلدكاتس.

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