تشيك يعلن انضمامه لأحد أندية هوكي الجليد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي جيلدفورد فينيكس البريطاني لهوكي الجليد، عن التعاقد مع بيتر تشيك حارس أرسنال وتشيلسي السابق للانضمام لصفوفه.

تشيك أنهى مسيرته كلاعب محترف بعالم كرة القدم بنهاية الموسم الماضي، عقب خسارة أرسنال من البلوز في نهائي الدوري الأوروبي.

التشيكي المخضرم توجه بعدها لتشيلسي من أجل العمل بمنصب المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، ويبدو أنه على مشارف وظيفة أخرى.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيلدفورد رسمياً، اليوم الأربعاء، عن هذه الخطوة الجديدة لصاحب الـ37 عاماً، ليوقع على عقد مدته عام واحد.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa