لامبارد: تعادل مُحبط ولن أتحدث عن زاها

تشيلسي يعود لنزيف النقاط من جديد أمام برايتون

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن شعوره بالإحباط بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي 1/1 مع برايتون، بالجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

البلوز لعبوا المباراة على أرض برايتون، وافتتحوا التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق الإسباني سيزار أزبلكويتا، قبل تلقي هدف التعادل بالوقت بدل الضائع بكرة قاتلة لنيل موباي.

لامبارد قال بعد التعادل:"نتيجة مُحبطة لنا للعديد من الأسباب، كان يمكننا حسم اللقاء في الشوط الأول ولكن لم نكن جيدين بما فيه الكفاية أمام المرمى رغم الاستحواذ على الكرة".

وأضاف:"لم نتمكن من قتل المباراة وسمحنا لهم بالعودة مرة أخرى والبقاء في الصورة، نشعر بالحظ لعدم التعرض للخسارة والخروج بنقطة".

وتابع:"الفريقان قاما بتنفيذ الخطة المتبعة بشكل جيد، ولكن في النهاية هم كانوا أفضل منا وعلينا التعلم من هذا الدرس في المستقبل، خاصة لنقص عنصر الاستمرارية لدينا".

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وأما عن شائعات التعاقد مع ويلفريد زاها:"لن أتحدث عنه لأنه ليس من ضمن خططنا، هناك بعض العناصر التي نستهدفها خلف الكواليس ولن أتحدث في العلن عن أي تفاصيل".

يذكر أن النتيجة تضع تشيلسي في المركز الرابع بجدول البريميرليج بـ36 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يلعب مع أرسنال بنفس الجولة، بينما يأتي برايتون في المركز الرابع عشر بـ24 نقطة، بفارق كبير عن ليفربول المتصدر بـ55 نقطة.