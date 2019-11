ثنائية كريستال بالاس تقود لامبارد لفك نحس المدربين الإنجليز

واصل المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، تحقيق نتائج إيجابية مع تشيلسي هذا الموسم، بعد الفوز على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

البلوز نجحوا في تخطي ضيوفهم في الجولة الثانية عشر من البريميرليج، بثنائية أحرزها تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش.

الفوز يعتبر هو السادس على التوالي للامبارد في البطولة، ليؤكد الصحوة الكبيرة التي يعيشها الفريق تحت قيادته.

6 - have won six consecutive Premier League games for the first time since May 2017 under Antonio Conte, in their last title-winning season. Foundations. pic.twitter.com/YSmC3J3etd