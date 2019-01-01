ثنائية كريستال بالاس تقود لامبارد لفك نحس المدربين الإنجليز

انتصارات تشيلسي مستمرة مع نجم الفريق السابق

واصل المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، تحقيق نتائج إيجابية مع تشيلسي هذا الموسم، بعد الفوز على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

البلوز نجحوا في تخطي ضيوفهم في الجولة الثانية عشر من البريميرليج، بثنائية أحرزها تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش.

الفوز يعتبر هو السادس على التوالي للامبارد في البطولة، ليؤكد الصحوة الكبيرة التي يعيشها الفريق تحت قيادته.

6 - have won six consecutive Premier League games for the first time since May 2017 under Antonio Conte, in their last title-winning season. Foundations. pic.twitter.com/YSmC3J3etd — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2019

وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها تشيلسي بـ6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، منذ ما فعله أنطونيو كونتي خلال موسم فوزه باللقب في 2017.

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لامبارد أصبح أيضاً هو أول مدرب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز المحلي، منذ آلان باردو في 2012 مع نيوكاسل يونايتد.

يذكر أن الانتصار جعل تشيلسي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.