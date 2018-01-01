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الدوري الإنجليزي الممتاز

أبراموفيتش يتدخل لحل أزمة تشيلسي مع العنصرية

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Getty Images
واقعتان مؤسفتان لجماهير تشيلسي الأسبوع الماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش تدخل بنفسه من أجل حل أزمة النادي في الأيام الأخيرة بسبب الهتافات العنصرية.

وشهد الأسبوع الماضي واقعة أولى هاجم فيها مجموعة من جماهير ملعب "ستامفورد بريدج" لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج بسبب لون بشرته.

وفي الواقعة الثانية، وجهت جماهير تشيلسي الحاضرة بلقاء فيدي بالدوري الأوروبي مساء الخميس هتافات معادية للسامية أثناء سير المباراة.

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وقالت صحيفة "تايمز" أن أبراموفيتش، روسي الجنسية ويهودي، أبدى غضبه من تصرفات جماهير فريقه وقرر التحرك.

وذكرت الشبكة أن أبراموفيتش طلب من مسؤولي ناديه تقريراً شاملاً حول الأحداث الأخيرة وسرعة التحرك بالتعرف على المتسببين في الأمر.

وفتح الاتحادين الإنجليزي والأوروبي تحقيقاً مع النادي الإنجليزي في أعقاب الواقعتين الخاصتين بالأسبوع الماضي، كما أدان تشيلسي وعدد من لاعبيه تصرفات جماهيره.

يُذكر أن أبراموفيتش لم يتواجد في أي من مباريات الفريق محلياً هذا الموسم بسبب مشاكل تواجه في الحصول على تأشيرة دخول إنجلترا.

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