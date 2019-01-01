تشيك: لامبارد واحد من مرشحين كثر لتدريب تشيلسي

بيتر تشيك يتحدث عن فرانك لامبارد ومدرب تشيلسي المستقبلي

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قال بيتر تشيك الاستشاري الفني والرياضي لنادي تشيلسي إن فرانك لامبارد يعد أحد المرشحين الكثر لتدريب البلوز.

وكانت أغلب المصادر الصحفية في إنجلترا قد أعلنت أن فرانك لامبارد سيكون هو خليفة ماوريسيو ساري في تشيلسي.

وحول ذلك، قال بيتر تشيك إنه هناك العديد من المرشحين لتدريب تشيلسي، وبالتأكيد فرانك لامبارد أحدهم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وأضاف: "فرانك لامبارد أحد المرشحين لتدريب تشيلسي، ولكنه ليس الأقرب ولم تستقر الإدارة بعد على اسم المدرب"

وتابع: "بالتأكيد هناك الكثير من الجماهير حول العالم تتمنى عودة الهداف التاريخي لتشيلسي ورمزه الأول إلى النادي كمدرب من جديد"

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يذكر أن فرانك لامبارد قد قاد ديربي كاونتي نحو الملحق المؤهل إلى البريميرليج خلال الموسم المنصرم، وكلنه خسر بطاقة الصعود في النهاية لصالح أستون فيلا.