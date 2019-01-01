تشيك: التفاصيل الصغيرة ستحسم مباراتنا مع فالنسيا

الحارس التشيكي لا يرى مشكلة كبيرة في عدم اللعب بصفة مستمر

أكد بيتر تشيك حارس مرمى أرسنال، أن فريقه سيتعامل بحذر شديد عندما يلتقي فالنسيا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

أرسنال يلعب غداً الخميس ضد الخفافيش على ملعب الميستايا، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي بأرضه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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تشيك الذي يلعب بالدوري الأوروبي على حساب زميله الألماني بيرند لينو، ناشد زملائه بالانتباه للتفاصيل الصغيرة أمام الفريق الإسباني.

وقال تشيك:"كنا في موقف صعب أكثر من مرة، خسرنا من باتي بوريسوف وليل وعدنا على ملعبنا، الموقف اختلف في نابولي عندما احترمنا المنافس بشكل أكبر".

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وأضاف:"النتيجة جيدة ولكن تلقي هدف على أرضنا جعل الأمور غير محسومة، ستكون 90 دقيقة صعبة تحسمها التفاصيل الصغيرة".

وعن عدم المشاركة بشكل كبير:"السر هو التدرب بأفضل صورة ممكنة والاستعداد كل أسبوع، الأمور لا تختلف كثيراً نظراً للخبرة التي أمتلكها".

يذكر أن بيتر تشيك ستنتهي مسيرته مع أرسنال هذا الموسم، حيث أعلن التشيكي المخضرم اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.