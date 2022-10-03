تشيفيرين: السوبرليج فكرة وماتت، وتلك حقيقة علاقتي مع آنييلي وبيريز

رئيس الاتحاد الأوروبي يتحدث في عديد الملفات

أكد أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن علاقته مقطوعة تمامًا بأندريا آنييلي رئيس يوفنتوس، مشيرًا إلى أن الوضع مختلف قليلًا مع فلورنتينو بيريز الرجل الأول في ريال مدريد.

العداوة بين رئيس ويفا والرجلين البارزين في كرة القدم الأوروبية بدأت مع دعوة الأخيرين لانطلاق دوري السوبرليج الأوروبي، وهي الفكرة التي ماتت قبل أن تُولد بفضل تكاتف عدة جهات أبرزها ويفا وفيفا وعدد كبير من الأندية والشخصيات المهمة في كرة القدم.

ماذا قال تشيفيرين عن دوري السوبرليج؟

تشيفيرين أوضح أنه عاش ساعات صعبة جدًا حين ظهرت فكرة دوري السوبرليج للعلن، بقوله لـSportni SOS السلوفينية "لقد كانت أيامًا عاصفة جدًا، حين يحين الوقت المناسب سأكشف المزيد مما حدث، لم أنم في تلك الأيام، لم أتناول أي طعام أو شراب لمدة 48 ساعة".

وأضاف ساخرًا "ربما أكتب كتابًا، سيكون الأمر ممتعًا للغاية".

تابع حول الفكرة نفسها "لا أتوقع أن تظهر مثل تلك الأفكار خلال الـ10-15 عامًا القادمة، لدينا 3 رؤساء أندية يُواصلون المطالبة بشيء ما لإرضاء غرورهم، رغم أنهم كانوا أول من سجل في دوري الأبطال خوفًا من طردهم".

"الأندية الإنجليزية لن تنضم بالتأكيد لدوري السوبرليج، ولذا تلك البطولة لا يمكن أن ترى النور دون تلك الأندية التي هي ربما الأهم في كرة القدم الأوروبية".

كيف هي علاقته مع آنييلي وبيريز؟ رئيس ويفا يُجيب

وعن علاقته بالرجلين الأهم في مشروع دوري السوبر الأوروبي "لا يوجد أي علاقة مع آنييلي وسابقًا لم يكن لدي أي علاقة مع بيريز كذلك لكنه جلس بجانبي في نهائي دوري الأبطال وتبادلنا التحية وتحدثنا قليلًا لكن دون أن نتصافح".

رئيس ويفا رحب نسبيًا بفكرة إقامة كأس السوبر الأوروبي الذي يجمع بطل دوري الأبطال مع بطل الدوري الأوروبي خارج القارة العجوز وخاصة في أمريكا، كما برأ نفسه واتحاده تمامًا من أحداث نهائي دوري الأبطال في باريس، مؤكدًا أن ما خارج الملعب ليس اختصاصه بل الشرطة المحلية في البلاد.

يُشار إلى أن نهائي دوري الأبطال الأخير شهد أحداثًا مؤسفة تتعلق بعدم قدرة حملة التذاكر من جمهور ليفربول دخول الملعب بسبب بيع التذاكر في السوق السوداء، وقد أدى ذلك لاندلاع أعمال شغل وتأخر اللقاء لساعة تقريبًا.