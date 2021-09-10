تشيفيرين: أضحك بسبب السوبر الأوروبي، ورؤساء تلك الأندية غير أكفاء

أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يهاجم أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بسبب دوري السوبر الأوروبي مجددًا.

هاجم أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أندية يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد بسبب إصرارهم على إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "دير شبيجل" الألمانية وأكد خلالها أن الثلاثة أندية تتعامل بمنطق غير مقبول في تلك القضية.

ما الذي قاله أليكساندر تشيفيرين عن يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد؟

وقال تشيفيرين: "الأمر مضحك بالنسبة لي، كيف يريدون أن يبدأوا بطولة جديدة وفي نفس الوقت يسعون للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وأردف: "لا يهمني لو غادروا بطولات الاتحاد الأوروبي، هذه الأندية يديرها أشخاص غير أكفاء، لقد حاولوا قتل كرة القدم".

ما الذي قاله تشيفيرين عن فلورنتينو بيريز وصفقة كيليان مبابي؟

وتطرق رئيس الاتحاد الأوروبي للحديث عن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومحاولته لضم كيليان مبابي في الصيف من باريس سان جيرمان.

وقال تشيفيرين: "ما يقوم به غير منطقي أبدًا، يذهب ويقول أن ناديه لا يمكنه النجاة إلا عن طريق دوري السوبر، ويحاول بعدها أن يضم مبابي مقابل 180 مليون يورو".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن باريس سان جيرمان رفض ترك كيليان مبابي مقابل 200 مليون يورو لريال مدريد.

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