تشيفرين يعلنها.. لن أكون رئيس الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ!

نهاية حقبة في "يويفا"..

أكد السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه لن يكون على رأس الاتحاد بعد أن تنتهي ولايته في عام 2027.

وأسدل تشيفرين الستار على كل التوقعات التي تحدثت عن ترشحه لولاية جديدة كرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكانت آخر دورة لتشيفرين قد تم انتخابه كرئيس فيها خلال أبريل الماضي، ولم ينافسه أحد لينجح بالتزكية.

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في ذلك التوقيت بدأت الولاية الثانية لتشيفرين التي تستمر لمدة 4 أعوام وتنتهي في 2027، التاريخ الذي اعلن تشيفرين خلال كونجرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيكون العام الأخير له في "يويفا" رئيسًا.

وشهدت فترة ولاية نشيفرين الكثير من التحديات، بدءًا من توسيع نطاق تقنية الفيديو، ومواجهة تداعيات فيروس كوروا، مرورًا بالدورة الاستثنائية التي نظمت في 13 مدينة بيورو 2020.