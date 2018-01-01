تشيزيني: نستحق الصدارة على حساب مانشستر يونايتد

الفوز يضمن الصدارة للسيدة العجوز

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد الحارس البولندي، فوتشينيك تشيزيني، لاعب يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه يستحق صدارة المجموعة على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة مقابل 10 نقاط للشياطين الحمر، قبل مواجهتي يونج بويز السويسري وفالنسيا الإسباني على الترتيب، بالجولة الأخيرة.

وتواجد حارس روما وأرسنال السابق في المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني ماسيمليانو أليجري: "التأهل في الصدارة حاسم، نحن نستحقها، ونريد أن نؤكد الأمر غدًا، وعلينا أن ننتظر بعد ذلك قرعة ثمن النهائي".

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وعن مواجهة الفريق السويسري الذي انتهت مهمته دون أي فوز: "نتوقع أن نخوض مباراة صعبة، لقد صنعنا العديد من الفرص على ملعبنا، وعلينا أن نكون أكثر حذرًا في الدفاع".

وحسم تصدي تشيزيني الحاسم لرأسية مختار دياخابي بمباراة فالنسيا فوز السيدة العجوز ليعلق على تصديه: "لقد كان تصدي مهم في لقطة مهمة، لكن هذا عملي، أذهب إلى أرضية الملعب من أجل تلك التصديات".

وأنهى: "أحيانا لا أقوم بذلك، لكن عندما أقوم بها يكون الأمر رائع".

وسيحل يوفنتوس ضيفاً على متذيل ترتيب المجموعة، بعدما نجح في الفوز ذهاباً بثلاثية نظيفة من توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا.

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ويحتاج يوفنتوس للفوز من أجل التأهل متصدرًا لترتيب المجموعة، بعدما خسر من مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة.