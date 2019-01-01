تشيزني: يوفنتوس يحتاج إلى تنظيم أكثر

تشيزني يتحدث عما ينقص يوفنتوس ساري

قال فويتشيك تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس إن الفريق يحتاج إلى أن يكون أكثر تنظيمًا في الوقت الحالي.

وكان يوفنتوس قد حقق الفوز على جنوى الأسبوع الماضي في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة ليستعيد صدارة السيري آ من جديد والتي كانت بحوزة إنتر مؤقتًا.

وحول انتصارات الفريق الصعبة في الفترة الأخيرة قال تشيزني إن الأمور تتحسن بمرور الوقت ولا داعي للقلق حول مستوى الفريق.

وأضاف: "في كل يوم تتضح لمسة ساري أكثر على الفريق، نتعلم منه كثيرًا وأسلوبه يصبح سهلًا بمرور الوقت، نحن بحاجة إلى بعض اللمسات البسيطة ليس إلا"

وتابع: "يوفنتوس يحتاج إلى أن يصبح أكثر تنظيمًا، هذا هو ما ينقصنا، لا نفتقر لجودة اللاعبين أو الفنيات ولا اللياقة البدنية، فقط عنصر التنظيم الذي يجعل كل شيء يظهر في أفضل صورة ممكنة"

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يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 10 جولات على بداية المسابقة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه المباشر ومنافسه على اللقب هذا الموسم إنتر.