تشيزني مازحًا: الآن لن يستطيع دي ليخت ورونالدو إخراجنا من دوري الأبطال

تشيزني يتحدث عن حظوظ يوفنتوس في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس عن حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والسبل التي سيتبعها الفريق من أجل ذلك.

ويسعى يوفنتوس في الموسم المقبل لاستغلال تواجد كريستيانو رونالدو في صفوفه كهداف تاريخي لدوري الأبطال من أجل حسم اللقب الذي طالما استعصى عليه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وبالحديث عن دوري الأبطال، قال تشيزني إن يوفنتوس لعب موسمًا كبيرًا في العام الماضي ولكن بعض الهفوات فقط من حالت بينه وبين المضي قدمًا في البطولة.

وأضاف: "الآن نحن نمتلك كريستيانو رونالدو وماتياس دي ليخت، على الأقل نضمن أنهما لن يخرجانا من دوري أبطال أوروبا مرة أخرى"

وتابع: "يجب علينا تحقيق التوازن بين المنافسات المحلية والمنافسات الأوروبية في الموسم الحالي حتى نتمكن من حصد ما نريد، هذا سيكون التحدي الأبرز بالنسبة لنا"

ساري يبلغ إدارة يوفنتوس رفضه الإقلاع عن التدخين

يذكر أن يوفنتوس كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي والذي كان مفاجأة البطولة في العام الماضي رغم خروجه من الدور نصف النهائي.