تشيزني: سأتغير من أجل ساري

تشيزني يتحدث عن تأثير ساري الإيجابي على الأجواء في يوفنتوس

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قال فويتشيك تشيزني حارس مرمى نادي يوفنتوس إنه ينوي التغيير للأفضل مستقبلًا من أجل ماوريسيو ساري.

وكان ساري قد أشرف على تدريب يوفنتوس منذ بداية الشهر الحالي خلفًا لماسيمليانو أليجري الذي قاد الفريق لـ 5 سنوات.

ومع توالي التصريحات الإيجابية من اللاعبين في حق ساري، جاء الدور على تشيزني ليوضح مدى تأثير قرار جلب المدرب المدخن إلى تورينو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال تشيزني: "أنوي تعديل العديد من الأشياء في المستقبل من أجل أن تصبح أدواري جميعها ملائمة لما يريده ماوريسيو ساري"

وأضاف: "أشعر بالتغير للأفضل وهذا يعطيني الدافع من أجل الاستمرار في مواجهة المزيد من التحديات خلال الموسم المقبل"

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يذكر أن يوفنتوس كان قد اختتم موسمه بطلًا للدوري للمرة الثامنة على التوالي، بينما خرج من ربع نهائي كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.