تشيتشاريتو هيرنانديز، من كرة القدم إلى السندويشات على تيك توك: الفيديو ينتشر بسرعة

مسيرة مهنية جديدة. غادر «تشيتشاريتو» هيرنانديز فريقه الأخير، تشيفاس غوادالاخارا، منذ بضعة أسابيع، وهو حالياً لاعب حر: قرر المهاجم السابق لمانشستر يونايتد أن يبدأ نشاطاً جديداً، وهو العمل كطاهي على «تيك توك»، عبر حساب معتمد يضم 7.2 مليون متابع.





"ساندويتش تشيتشاريتو" - يستمتع أفضل هداف المنتخب المكسيكي، الذي سجل 52 هدفاً خلال مسيرته، الآن بإعداد الساندويتشات: حقق الفيديو الذي يعرض فيه جميع خطوات إعداد "ساندويتش تشيتشاريتو" 4.2 مليون مشاهدة، بفضل الاحترافية التي يشرح بها جميع الخطوات اللازمة لإعداد الطبق. في النهاية، لا يكتفي المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد بتذوق ثمرة عمله فحسب، بل يبدو أيضًا راضٍ جدًا عن النتيجة.

مسيرة مهنية جديدة - بدأ هيرنانديز منذ فترة طويلة في التفكير والتصرف على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه مؤثر حقيقي. يكفي إلقاء نظرة سريعة على حسابه على إنستغرام الذي يضم 6.3 مليون متابع لتدرك ذلك: حتى عندما كان لا يزال ضمن تشكيلة فريق تشيفاس، كان ينشر العديد من مقاطع الفيديو حول حياته اليومية ويتفاعل مع معجبيه، من خلال مقاطع مختلفة مقتطفة من البث المباشر على تويتش، ومقاطع فيديو مضحكة، وجلسات ألعاب، والعديد من المحتويات الأخرى المدهشة.











