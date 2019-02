تشيتشاريتو - المكسيكي الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

واصل خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ترك بصمته بشكل واضح في الدوري الإنجليزي مع وست هام.

المهاجم المكسيكي نجح في التسجيل مرة أخرى مع الهامرز، في مواجهته مع فولهام بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

فولهام أحرز هدف التقدم عن طريق الهولندي ريان بابل بعد 3 دقائق فقط.

تشيتشاريتو عادل النتيجة لوست هام في الدقيقة 29، قبل أن يسجل زميله عيسى ديوب الثاني وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2/1.

50 - Javier Hernandez has become the first Mexican player to score 50 Premier League goals; all 50 have been scored inside the box. Opportunist. #WHUFUL pic.twitter.com/4I8fIVwFPF