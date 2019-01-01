تشيتشاريتو - المكسيكي الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

مفارقة غريبة للمهاجم الذي لعب لمانشستر يونايتد والآن يواصل مسيرته مع الهامرز

واصل خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ترك بصمته بشكل واضح في الدوري الإنجليزي مع وست هام.

المهاجم المكسيكي نجح في التسجيل مرة أخرى مع الهامرز، في مواجهته مع فولهام بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

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فولهام أحرز هدف التقدم عن طريق الهولندي ريان بابل بعد 3 دقائق فقط.

تشيتشاريتو عادل النتيجة لوست هام في الدقيقة 29، قبل أن يسجل زميله عيسى ديوب الثاني وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2/1.

50 - Javier Hernandez has become the first Mexican player to score 50 Premier League goals; all 50 have been scored inside the box. Opportunist. #WHUFUL pic.twitter.com/4I8fIVwFPF — OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2019

الهدف جعل هيرنانديز هو أول لاعب مكسيكي يسجل 50 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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وتأتي المفارقة بأن جميع أهداف مهاجم مانشستر يونايتد السابق جاءت من داخل منطقة الجزاء.

وست هام يخوض المباراة وهو في المركز التاسع بـ33 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز التاسع عشر بـ17 نقطة.