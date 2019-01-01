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الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيتشاريتو - المكسيكي الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي

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@WestHamEspanol
مفارقة غريبة للمهاجم الذي لعب لمانشستر يونايتد والآن يواصل مسيرته مع الهامرز
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ترك بصمته بشكل واضح في الدوري الإنجليزي مع وست هام.

المهاجم المكسيكي نجح في التسجيل مرة أخرى مع الهامرز، في مواجهته مع فولهام بالجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

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فولهام أحرز هدف التقدم عن طريق الهولندي ريان بابل بعد 3 دقائق فقط.

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تشيتشاريتو عادل النتيجة لوست هام في الدقيقة 29، قبل أن يسجل زميله عيسى ديوب الثاني وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2/1.

الهدف جعل هيرنانديز هو أول لاعب مكسيكي يسجل 50 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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وتأتي المفارقة بأن جميع أهداف مهاجم مانشستر يونايتد السابق جاءت من داخل منطقة الجزاء.

وست هام يخوض المباراة وهو في المركز التاسع بـ33 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز التاسع عشر بـ17 نقطة.

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