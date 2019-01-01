تشونج: أحلامي بدأت تتحقق على يد سولشار

الشاب الهولندية يبعث رسائل هامة لمدربه النرويجي

أعرب ابن أكاديمية مانشستر يونايتد تيث تشونج، عن أمله أن يمنحه المدرب أوليه جونار سولشار فرصته كاملة في المباريات التي سيخوضها الفريق في بطولة الدوري الأوروبي، وذلك ليُكمل حلمه الذي بدأه منذ قدوم ذو الوجه الطفولي.

وجاءت تصريحات صاحب الـ19 عامًا، قبل أيام من مباراة اليونايتد الأولى في رحلة اليوربا ليج، ضد أستانا كازاخستان يوم الخميس المقبل، على أمل أن يحصل على مزيد من الدقائق، كما فعل آرسنال وتشيلسي الموسم الماضي، بإراحة اللاعبين الأساسيين في بداية الدوري الأوروبي، وإعطاء الفرق للشباب والبدلاء كل خميس.

واستفاد تشونج من تولي سولشار الدفة الفنية للشياطين الحمر خلفًا لجوزيه مورينيو، وتجلى ذلك في الاعتماد عليه في ليلة ريمونتادا باريس سان جيرمان في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، وكذا أشركه كبديل في مباراة ليستر الأخيرة، التي انتهت بهدف راشفورد الوحيد.

وقال اللاعب الشاب لصحيفة "ميرور" الإنجليزية "عندما تولى سولشار تدريب الفريق، شعرت أنني كنت أحلم عندما منحني فرصة اللعب ضد باريس سان جيرمان".

وأضاف "هذا ما كنت أحلم به منذ الطفولة، ما زال لدي صورة في ذهني للحظة التي سجل فيها راشفورد هدف الفوز، لكن في نهاية المطاف، عليّ اغتنام كل فرصة يمنحها لي المدرب".

ولعب تشونج 5 مباريات مع فريق اليونايتد الأول، وكلها تحت قيادة المدرب النرويجي، وفي مواجهة الثعالب الأخيرة، بدا مؤثرًا أكثر من مشاركاته الأخرى.

فاتي.. سلاح جديد يحصل عليه فالفيردي لمواجهة خصومه 👊 pic.twitter.com/m7Z5Hab8WL — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

الجدير بالذكر أنه وُلد في جزيرة كوراكاو –جزيرة كاريبية هولندية-، ومؤخرًا استقر على تمثيل منتخب الطواحين، بعد موافقته على الانضمام لمنتخب الشباب تحت 21 عامًا.