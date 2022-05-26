تشواميني يعترف: أحب ريال مدريد وليفربول .. وأستيقظ كل يوم في نادٍ!

نجم وسط نادي موناكو قرر إبقاء كافة الخيارات مفتوحة أمامه، خاصة مع الصراع الكبير للحصول على خدماته.

اعترف أوريليان تشواميني نجم وسط نادي موناكو الفرنسي أنه لم يتخذ بعد قرارًا بشأن مستقبله، لكنه في نفس الوقت أكد على إعجابه بكل من ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

ولفت تشواميني الأنظار إليه بشدة بفضل ما قدمه مع موناكو خلال موسم 2021-22، ويبدو أن الصراع على خدماته قد اشتعل بين ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان.

ويؤكد تشواميني أنه سيكون منفتحًا على الانتقال إلى الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، وأنه يشعر أنه سيكون قادرًا على التكيف مع المتطلبات وأساليب اللعب المختلفة في البطولتين.

ماذا قال تشواميني عن خطوته التالية؟

في تصريحات لشبكة "CNN" الإنجليزية قال تشواميني: "أحب الناديين (ريال مدريد وليفربول)، يمكنني مشاهدة المباريات سواء في إنجلترا أو إسبانيا".

وأضاف: "أسلوب اللعب مختلف في إسبانيا وإنجلترا، لكن في النهاية، بالنسبة لي، الأمر مجرد مسألة تكيف".

وتابع مؤكدًا أن كثرة الحديث عن مستقبله جعله يمزح مع زملائه في موناكو حول الأمر، وقال: "الأمر مضحك، زملائي في موناكو يقولون لي، في كل صباح نجدك في نادٍ جديد".

وأكمل: "لكن من الجيد أن أكون في هذا الوضع، هذا يعني أنني في وضع جيد، لقد عملت بجد لتحقيق ذلك، حتى أن أفضل الأندية تريدني الآن".

تشواميني يعترف بفضل فابريجاس!

موناكو تمكن من احتلال المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ليعود من جديد إلى دوري أبطال أوروبا، بينما احتل تشواميني المركز الثالث في تصويت أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.

ويرى تشواميني أن نجاح الفريق ونجاحه الشخصي يأتي من زملائه أصحاب الخبرة، ولا سيما شريكه في خط الوسط، سيسك فابريجاس.

وقال تشواميني: "فابريجاس أسطورة في كرة القدم، لذا عندما جئت إلى هنا كانت فكرتي الأولى هي أن أطرح عليه الكثير من الأسئلة، عن تحركاته وأسلوب التمرير".

وأضاف: "بالنسبة لي الأمر سهل، لأن لدي أحد أفضل لاعبي الوسط في كرة القدم، إنه يساعدني كثيرًا، ولدي هنا كل شيء للتطور كلاعب".

واختتم تشواميني تصريحاته قائلًا: "أنا شخص طموح، في كل مرة أفعل فيها شيئًا أريد الفوز، إذا أردت أن أكون رائعًا، يجب أن أتأقلم وأعثر على الأشياء التي تسمح لي بالتطور كلاعب".

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