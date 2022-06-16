تشواميني .. بديل كاسيميرو ومكمل كامافينجا الذي خطفه ريال مدريد من أنياب باريس!

سيحاول ريال مدريد الاستفادة بأقصى قدر ممكن من صفقة التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني، القادم في صفقة قياسية من موناكو الفرنسي.

رحب نادي ريال مدريد الإسباني بأحدث صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن قام بتقديم الفرنسي أوريليان تشواميني القادم من نادي موناكو في صفقة قياسية.

ريال مدريد تعاقد مع تشواميني في صفقة تتجاوز قيمتها الإجمالية باحتساب المتغيرات 100 مليون يورو، بعد منافسة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول الإنجليزي.

التعاقد مع تشواميني، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، يأتي في ظل رغبة ريال مدريد في تجديد الدماء، خاصة في خط الوسط، مع تقدم الثلاثي، كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش في العمر.

تشواميني، وإلى جانب مواطنه إدواردو كامافينجا، والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، من المتوقع أن يشكلوا خط وسط ريال مدريد في حقبة ما بعد كاسيميرو وكروس ومودريتش.

التعاقد مع تشواميني صفقة من أجل المستقبل، ويبدو أن ريال مدريد قرر أن يدفع قيمة هائلة من أجله الآن، قبل أن تتضاعف بعد عام أو عامين إذا ما وصل التألق.

ولذلك، تحرك ريال مدريد سريعًا من أجل تأمين خدمات تشواميني، وبإصرار هائل للتفوق على باريس سان جيرمان وليفربول في هذه الصفقة.

لكن ما هو دور الفرنسي الشاب في الملعب؟ وكيف يمكن أن يستفيد من خدمات تشواميني على المدى الطويل؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في التقرير التالي.

ما هو دور تشواميني في الملعب؟

مركز تشواميني الأساسي هو لاعب الوسط المدافع، وهو المركز الذي يشغله حاليًا البرازيلي كاسيميرو.

وحسب موقع "smarterscout" في تقرير نشره عن تشواميني في النصف الأول من موسم 2021-22، فإن الفرنسي الدولي يملك قدرات استثنائية، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الدفاعية، والمهارة الهائلة في موقف واحد ضد واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشواميني يملك إنتاجًا هجوميًا هائلًا بالنسبة إلى لاعب وسط مدافع، ويمكنه الاحتفاظ بالكرة أعلى من المتوسط حتى بالنسبة إلى نظرائه في الدوري الإنجليزي.

تشواميني هو لاعب وسط مدافع كلاسيكي، بمزيج بين التمرير القوي والمراوغة في نصف المساحات، خاصة على اليمين، ويقوم أيضًا بالتقدم إلى الأمام والتسديد من بعيد.

وحتى بالنسبة إلى لاعب وسط مدافع، فإن تشواميني يملك قدرة هائلة على الفوز بالكرة برأسه، سواء من الركلات الثابتة أو الركنيات، على الرغم من أنه لم يسجل أي هدف بعد منها.

كيف يستفيد ريال مدريد من تشواميني؟

المثير، أن إحصائيات تشواميني كانت مشابهة بشكل مذهل لإحصائيات كاسيميرو، لكن مع امتلاك الفرنسي بمهارة أكبر في التدخل والتسديد البعيد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن البرازيلي يلعب بصورة أعمق في قلب الملعب لإفساح المجال أمام مودريتش وكروس.

وحسب التقرير ذاته، فإن تشواميني قد يمثل القطعة الناقصة في خط وسط ريال مدريد مستقبلًا، حيث سيعمل مع كامافينجا الذي يميل أكثر إلى الأمام، وسيكملان بعضهما البعض.

ريال مدريد يرى أن تشواميني هو اللاعب الذي سيحتل مكان كاسيميرو بشكل لا يقبل الجدال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة وأن البرازيلي سيبلغ من العمر 31 عامًا في فبراير المقبل.

التعاقد مع تشواميني يعد صفقة نوعية للمستقبل، لكن الأزمة تتمثل في قيمته العالية، التي قد تجعل ريال مدريد يعض أصابع الندم، إذا لم يتمكن الفرنسي الدولي من تحقيق الآمال المعقودة عليه.

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