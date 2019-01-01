تشكيل تونس| ساسي يقود الوسط ضد مدغشقر

خزري ومساكني وخنيسي في الأمام..

أعلن آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل فريقه لملاقاة مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.



وجاء تشكيل تونس كالتالي: معز حسن – وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – أسامة حدادي – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي – يوسف مساكني – طه خنيسي – وهبي خزري

على الناحية الأخرى جاء تشكيل مدغشقر كالتالي: ميلفان – ميتانير – فونتان – رزاق – مومبري – إيلاماهاريترا – أنسيه – أمادا – أندريا – أندرياتسيما - لالاينا

وكان منتخب مدغشقر قد تأهل بصدارة مجموعته، متعادلاً مع غينيا 2-2 ثم فائزاً على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0، ثم أقصى الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 بركلات الترجيح 4-2.

على الناحية الأخرى سار المنتخب التونسي بـ4 تعادلات حتى الآن، حيث تعادل مع أنجولا 1-1 ومالي بنفس النتيجة وموريتانيا دون أهداف في المجموعات، ثم تعادل مغ غانا 1-1 في دور الـ16 ليفوز بركلات الترجيح 5-4.