تشكيل تونس| ساسي يقود الوسط ضد مدغشقر
أعلن آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس عن تشكيل فريقه لملاقاة مدغشقر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.
وجاء تشكيل تونس كالتالي: معز حسن – وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – أسامة حدادي – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي – يوسف مساكني – طه خنيسي – وهبي خزري
على الناحية الأخرى جاء تشكيل مدغشقر كالتالي: ميلفان – ميتانير – فونتان – رزاق – مومبري – إيلاماهاريترا – أنسيه – أمادا – أندريا – أندرياتسيما - لالاينا
وكان منتخب مدغشقر قد تأهل بصدارة مجموعته، متعادلاً مع غينيا 2-2 ثم فائزاً على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0، ثم أقصى الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 بركلات الترجيح 4-2.
على الناحية الأخرى سار المنتخب التونسي بـ4 تعادلات حتى الآن، حيث تعادل مع أنجولا 1-1 ومالي بنفس النتيجة وموريتانيا دون أهداف في المجموعات، ثم تعادل مغ غانا 1-1 في دور الـ16 ليفوز بركلات الترجيح 5-4.