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الدوري المصري الممتاز

تشكيل الفريقين - الأهلي يهاجم بأجايي ووادي دجلة بالقوة الضاربة

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الأهلي يهاجم وادي دجلة بجونيور أجايي وخلفه ثلاثة لاعبين
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن تشكيل الفريق لمواجهة وادي دجلة، بالجولة الـ20 ضمن منافسات الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

تشكيل الأهلي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

اختيارات المحررين

خط الوسط: عمرو السولية، كريم وليد "نيدفيد"، ناصر ماهر.

الهجوم: رمضان صبحي، جونيور أجايي، حسين الشحات.

وضم تشكيل وادي دجلة، والذي أعلن عنه اليوناني تاكيس جونيس، الآتي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع: أسامة العزب، خالد رضا، أحمد رمضان، عمرو صالح.

خط الوسط: محمد عبد العاطي، حسام عرفات، يوزاس فاسيلوز، محمد هلال، إبراهيم نيداي.

المهاجم: بيبو.

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