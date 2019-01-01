كأس أمم أفريقيا

تشكيل الجزائر| محرز يقود الخضر نحو حلم اللقب الثاني

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بلماضي يعلن تشكيل النهائي..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على ستاد القاهرة في مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني

اختيارات المحررين

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي

ويخوض المنتخب الجزائري معترك البحث عن لقبه الإفريقي الثاني، بعد تتويجه بنسخة 1990 في بلاده.

يذكر أن السنغال يبحث عن لقبه الأول، حيث كان إنجازه الأكبر هو المركز الثاني في نسخة 2002.

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