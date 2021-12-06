تشكيك في بوتشيتينو.. حاشية ميسي تثير أزمة في باريس!

رغم المسيرة المثالية حتى الآن لنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وتصدره بفارق 11 نقطة على وصيفه ستاد رين، وتأهله إلى مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، إلا أن هناك تشكيكًا في خطط الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق، وخاصة من قبل المحيطين بمواطنه ليونيل ميسي.

الأمور ليست على ما يرام حتى الآن بالنسبة إلى ميسي، الذي يخوض أول موسم له في "حديقة الأمراء"، بعد انتقاله بالمجان من برشلونة الإسباني.

ميسي سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان حتى الآن في موسم 2021-22، وهي أرقام لا تتناسب مع قيمة قائد منتخب الأرجنتين.

جماهير باريس سان جيرمان تشعر بالقلق من أداء الفريق في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التعادل أمام نيس سلبيًا، ثم القتال حتى النهاية لانتزاع نقطة من لانس.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن حاشية ميسي بدأت بالفعل في التشكيك في القدرات التكتيكية لمدرب باريس سان جيرمان، والذي لا يبدو أنه ينجح حقًا في إنشاء ديناميكية جيدة في النادي.

الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن خطة لعب باريس سان جيرمان صعبة بعض الشيء إلى اللاعبين، مما يثير تساؤلات المقربين من ميسي.

ويمر الوقت ولا يزال بوتشيتينو يكافح لفرض سطوته على كتيبة نجوم باريس سان جيرمان.

وقبل عطلة نهاية العام في الدوري الفرنسي، فإن المدرب الأرجنتيني أمامه أربع مباريات لمحاولة عكس الظروف الحالية، وإرسال رسالة جديدة من الملعب، وربما ينجح خلالها في تغيير رأي حاشية ميسي.

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