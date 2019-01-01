تشجيع فرنسي لتشيلسي أمام أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

لماذا يرغب الفرنسيون في فوز تشيلسي على أرسنال في نهائي اليورباليج؟

يشجع الجمهور الفرنسي فريق تشيلسي للفوز بالدوري الأوروبي والتغلب على أرسنال في المباراة النهائية.

تشيلسي أطاح بفرانكفورت في نصف النهائي من ضربات جزاء بينما تفوق أرسنال على فالنسيا.

وفي حال فاز البلوز وحقق اللقب، فإن أرسنال لن يتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما يضمن صاحب المركز الثالث في الليج 1 التواجد مباشرة في التشامبيونزليج.

وقد يحقق ليون أو سانت إيتيان المركز الثالث ويضمنان مقعدًا في دور المجموعات حال تغلب تشيلسي على أرسنال.

دينيس بيركامب.. خيالي 🎩 pic.twitter.com/aopEdh1XTH — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

أما في حال فوز المدفعجية، فسوف يتأهل الجانرز كخامس فريق من انجلترا لدوري أبطال أوروبا رفقة مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

وسبق ووصل 5 فرق من إنجلترا لدوري الأبطال في موسم 2017-2018 حينما حقق مانشستر يونايتد اليوربا ليج.