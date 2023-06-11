"تشبه بيب جوارديولا" .. رفاق بيتسو موسيماني يهبون للدفاع عنه أمام سخرية جمهور الأهلي

موسيماني نجح في مهمته مع الأهلي، لكنه لم ينجح في خطف قلوب جزء من جماهيره

رغم تغريد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بعيدًا عن الراقي إلا أن جمهور الأخير يلاحقه لإيصال رسائله الرافضة له أينما حل.

موسيماني خرج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيدًا بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا، على حساب إنتر ميلانو الإيطالي، مستعرضًا بطولات المدرب الإسباني مع مختلف الفرق التي قادها، بدايةً من برشلونة، مرورًا ببايرن ميونخ الألماني وحتى مانشستر سيتي.

التعليقات أسفل التغريدة حملت بعض الردود الأهلاوية الغاضبة تجاه المدرب، إذ كتب حساب "مولر": "لن تصبح بيب يا سيدي السباك، كيف صبرنا على مثلك لا تسألني"، بينما علق "محمد الزين": "أنت مدرب جبان لذلك من المستحيل أن تصل لمستوى بيب جوارديولا، أتمنى أن تغادر الأهلي في أقرب وقت، وأشكرك على الوقت الذي قضيته معنا، ارحل بهدوء أرجوك".

لكن أبناء جنوب إفريقيا هبوا للدفاع عن ابن بلادهم، إذ يرون أن موسيماني يشبه لحد كبير جوارديولا ويمتلك نفس الفكر، أحدهم كتب: "مثلك تمامًا، كلاكما من نفس العينة"، وعلق مغرد آخر: "تشبهان بعضكما، تذهبان لأهدافكما بغض النظر عن أي شيء، كلاكما لديه العقلية الرابحة وطاقة حماس وشغف لا مثيل لها".

يذكر أن موسيماني قاد الأهلي للتتويج بطلًا للموسم الجاري من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى، ليصعد من جديد للمشاركة في دوري روشن السعودي، ولم يحسم بعد مصير المدرب من الموسم المقبل، رغم وجود بند تمديد عقده لموسم جديد حال حسم الصعود وهو ما تحقق.