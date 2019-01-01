تشان: التعادل مع الأرجنتين نتيجة جيدة وهذا ما نريده في المستقبل

تشان يُفند أسباب انهيار الماكينات أمام التانجو في الشوط الثاني

اعتبر لاعب وسط المنتخب الألماني إيمري تشان، التعادل مع الأرجنتين بمثابة النتيجة الجيدة، وذلك بالرغم من تقدم الماكينات بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، وانتهت بهدفين لمثلهما.

وقال متوسط ميدان يوفنتوس في حديثه مع شبكة "بي إن" القطرية بعد المباراة "أعتقد عندما تقدمنا بهدفين، أردنا أن نواصل لنحقق الفوز، وقمنا بالفعل بعمل جيد، لكننا خضنا المباراة بالكثير من اللاعبين الجُدد".

وفي رده على سؤال عن سبب انخفاض مستوى الماكينات في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، الذي انتهى بتقدم منتخبه بهدفين نظيفين قبل أن يعود التانجو في الحصة الثانية، قال "أعتقد لم نستحوذ على الكرة بشكل جيد، وخسرناها بسهولة، ولكن كما قلت لك من قبل، مع هذه التشكيلة والطريقة التي لعبنا بها، فأعتقد أنها كانت جيدة".

وأضاف "المباراة برمتها جيدة لأن المنتخب الأرجنتيني منافس بمستوى عالمي، والتعادل بهدفين شيء جيد".

وختم "علينا أن ندرس الطريقة التي لعبنا بها الشوط الأول، حيث لعبنا كرة قدم رائعة، وخلقنا العديد من الفرص وتقدمنا بهدفين، وينبغي علينا في المستقبل أن نلعب بهذه الطريقة".