تشامبيونشيب| وست بروميتش "حجازي" يهزم أستون فيلا "المحمدي"

نورويتش يقتنص الصدارة مؤقتاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب وست بروميتش على مضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين لدوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب".

سجل روبسون كانو وجاي رودريجيز هدفي الفريق في الدقيقتين 41 و45، في المباراة التي شهدت مشاركة الثنائي المصري أحمد المحمدي جناح أستون فيلا وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش.

بذلك يحتل وست بروميتش المركز الرابع بـ57 نقطة، بينما يقبع أستون فيلا عاشراً بـ44 نقطة.

وفي تواجد المغربي أشرف لزعر على مقاعد البدلاء، تعادل شيفيلد وينيسداي مع روثرهام بهدفين لمثلهما، ليحتل المركز الخامس عشر بـ41 نقطة، فيما بات روثرهام مهدداً بالهبوط بـ29 نقطة بعد 4 تعادلات على التوالي.

وفي الوقت ذاته قفز نورويتش إلى الصدارة بـ63 نقطة، بالفوز على بولتون برباعية نظيفة، فيما واصل شيفيلد يونايتد ملاحقته بـ61 نقطة بفارق الأهداف عن ليدز الثالث الذي لم يلعب بعد، وذلك بالفوز على ريدينج 4-0 أيضاً.

أخيراً تعادل ستوك سيتي مع إبسويتش بهدف لمثله، فيما تعادل نوتنجهام فورست سلبياً مع بريستون في مشاركة المدافع التونسي للأول يوهان بنعلوان.