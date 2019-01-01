تشامبيونشيب - ديربي لامبارد يتمسك بالأمل وانتصار صعب لحجازي

الإثارة تتواصل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية

نجح فريق ديربي كاونتي في إنعاش آماله بالتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد اقتناص 3 نقاط ثمينة بالجولة 45 من دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

ديربي بقيادة مدربه الإنجليزي فرانك لامبارد، فاز بثنائية نظيفة على مضيفه بريستول سيتي، بالمواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

عقدة بيرنلي للأبطال - مفتاح ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي

وعلى جانب آخر واصل ميدلزبره زحفه للتواجد ضمن الستة الكبار، بعد تغلبه على ضيفه ريدينج بهدفين مقابل هدف.

وأما وسبت بروميش ألبيون، بتمكن من تعزيز مكانه ضمن الفرق المتأهلة للتصفيات الأخيرة، بالفوز على روثيرهام يونايتد بهدفين مقابل هدف.

المباراة شهدت تواجد المدافع المصري أحمد حجازي بصفوف وست بروميش، حيث لعب اللقاء كأساسي وأكمله حتى النهاية.

بوجبا يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد ويتفق على راتبه في ريال مدريد

المصري الآخر سام مرسي غاب عن قائمة ويجان أثلتيك بالكامل، خلال تعادله مع بيرمينجهام سيتي بهدف لكل منهما.

وفي سياق متصل تم تأجيل مباراة برينتفورد الذي يلعب له الجزائري سعيد بن رحمة، أمام بولتون نظراً لمقاطعة الأخير للمباريات لحين الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

أما شيفليد يونايتد فكان قد فاز على إبسويتش تاون بثنائية دون رد، ليرفع رصيده إلى 89 نقطة ليدز يونايتد 82، وست بروميش 80، أستون فيلا، 78 وديربي كاونتي 70 ومن خلفه ميدلزبره بالمركز السابع بفارق الأهداف.

بينما انقض نورويتش سيتي على الصدارة برصيد 91 نقطة بعدما تغلب على بلاكبيرن روفرز بهدفين مقابل هدف واحد.