تشامبيونشيب| خسارة ليدز.. وفوز لزعر على بنرحمة

ليدز يونايتد يتراجع إلى المركز الثالث بالخسارة أمام كوينز بارك رينجرز..

فاز شيفيلد وينسداي على ضيفه برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

سجل ستيفن فليتشر هدفي الفريق في الدقيقتين 41 و48، في المباراة التي شهدت مشاركة المغربي أشرف لزعر ظهير شيفيلد قبل خروجه اضطرارياً في الدقيقة 36. فيما شارك الجزائري سعيد بن رحمة مع برينتفورد.

بذلك يرفع شيفيلد رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز السادس عشر.

على الجانب الآخر فاز كوينز بارك رينجرز على ليدز يونايتد بهدف نظيف سجله لوك فريمان في الدقيقة 49، ليتجمد رصيد ليدز عند 64 نقطة في المركز الثالث، فيما تقدم كوينز بارك رينجرز إلى المركز السابع عشر بـ42 نقطة.

أيضاً فاز هال سيتي على ميلوول بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما بقي ميلوول في المركز العشرين بـ34 نقطة.

أخيراً فاز بيرمنجهام على بريستول سيتي بنفس النتيجة، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي بريستول في المركز السادس المؤهل للتصفيات النهائية على صاحب بطاقة التأهل الثالثة، وله 53 نقطة.