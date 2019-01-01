تشامبيونشيب - خسارة صادمة لحجازي وبن رحمة يسجل في انتصار عريض لبرينتفورد

الصراع مستمر بين أندية دوري الدرجة الأولى للتواجد في البريميرليج الموسم القادم وسط حضور كبير للنجوم العرب

شارك أحمد حجازي المدافع المصري المحترف بصفوف وست بروميش، في تلقي فريقه هزيمة صادمة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب".

حجازي خاض اللقاء من بدايته وحتى النهاية، ولكنه لم ينجح في مساعدة فريقه على تفادي الهزيمة من ميدلزبره 3/2.

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أهداف ميدلزبره جاءت عن طريق جورج سافيل، وبريت أسومبالونجا هدفي، بينما أحرز دوايت جايل وجاي رودريجيز ثنائية الباجيز.

الأمور كانت أفضل بكثير للجزائري سعيد بن رحمة، حيث ساهم في فوز برينتفورد على بلاكبرن بنتيجة 5/2.

بن رحمة نجح في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 13، قبل ان يتم استبداله في نهاية الشوط الثاني.

وفي مواجهة أخرى اقترب بيرمينجهام سيتي من المراكز المؤهلة للبريميرليج، بعد الفوز على نوتنجهام فورست بثنائية نظيفة.

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وأما المصري أحمد المحمدي فقد ظهر كبديل غير مستخدم في التعادل السلبي بين أستون فيلا وريدينج بدون أهداف.

وعلى جانب آخر واصل شيفيلد يونايتد مطاردته لليدز على الصدارة، بانتصار ثمين ضد ضيفه بولتون واندريرز.

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وأخيراً غاب المصري سام مرسي عن انتصار فريقه ويجان أثليتيك على كوينز بارك رينجيرز بنتيجة 2/1.

وبهذه النتائج يظل ليدز يونايتد متصدراً لجدول الترتيب بـ57 نقطة قبل مباراته مع نورويتش سيتي، يليه شيفيلد يونايتد 54 ونورويتش سيتي نفس الرصيد، ثم وست بروميش وميدلزبره 50 وبريستول سيتي وديربي كاونتي 47.

ويحتل بيرمينجهام سيتي المركز الثامن بـ43 نقطة متساوياً مع أستون فيلا، ويأتي برينتفورد بالمركز السابع عشر بـ37 وويجان التاسع عشر بـ32 نقطة.