تشامبيونشيب - حجازي يشارك في فوز قاتل لوست بروم أمام كوينز بارك

رفاق المحترف المصري تفصلهم ثلاث نقاط عن الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف وست بروميتش ألبيون ثلاث نقاط صعبة أمام كوينز بارك رينجرز بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب لوفتس رود، بالجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

المدافع المصري أحمد حجازي؛ لاعب وست بروم، شارك في المباراة أساسيًا واستمر حتى نهاية اللقاء.

الإكوادوري جيفيرسون مونتيرو افتتح التسجيل لرفاق حجازي مبكرًا في الدقيقة الخامسة بعد صافرة البداية، ليحرز أولى أهدافه مع الفريق.

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وأعاد لوك فريمان المباراة لنقطة التعادل من جديد بهدف لكوينز بارك في الدقيقة 35، لكن مع مرور 17 دقيقة من الشوط الثاني رجح جاكوب مورفي كفة وست بروم من جديد بإحرازه الهدف الثاني.

وجاء ثاني أهداف كوينز بارك في الدقيقة 75 من عمر اللقاء من ضربة جزاء.

ومع الاستعداد لصافرة النهاية، كان لليفرمور؛ زميل حجازي، رأي آخر، ونجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

A MASSIVE three points at Loftus Road!#QPRWBA pic.twitter.com/FIJk2jEVP9 — West Bromwich Albion (@WBA) ١٩ فبراير ٢٠١٩

الفوز رفع رصيد وست بروم إلى النقطة 60 في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، بينما تجمد رصيد كوينز بارك عند النقطة 39 في المركز الـ18 بجدول الترتيب.