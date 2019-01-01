تشامبرلين يعطي درسًا في الإنسانية مع طفل بيرنلي الحزين

الطفل لم يكن حزينًا على الثلاثية النكراء

ألقت وسائل الإعلام البريطانية الضوء، على الموقف الإنساني، الذي قام به جناح ليفربول أليكس تشامبرلين، مع الطفل المشجع لنادي بيرنلي، بعد مباراتهما معًا، التي جرت يوم السبت الماضي على ملعب "تيرف مور"، وحسمها الضيوف بثلاثية بلا هوادة.

من جانبها، أشارت صحيفة "ميرور" التي انفردت بالرواية، إلى أن الطفل الذي يُدعى جوش ماكلين، كان يُمني النفس بالحصول على توقيع أبطاله المفضلين في كتيبة الريدز، رغم أنه كان يرتدي قميص بلدته بيرنلي، إلا أنه لم يقدر على حبس دموعه، بعد فشل محاولته الجريئة.

وبحسب ما ذكره والد الطفل ناثان، فإن ابنه ذهب في المكان المخصص للأطفال لرؤية نجوم ليفربول بعد المباراة، لكن من سوء طالعه، احتل الكبار المكان، ليختلط الحابل بالنابل، حتى بعدما رفع الأب ابنه على كتفيه، في محاولة بائسة للفت نظر أحد لاعبي ليفربول.

وقال الوالد "بعد المباراة كنا نحول الحصول على توقيعات لاعبي ليفربول، لكن كفاح جوش لم يؤت بثماره، لم نتمكن من الوصول إلى مكان الأطفال، وعادة ما تكون الأولوية للأطفال ليقفوا في الصفوف الأمامية، لكن هذه المرة احتشد الكبار بطريقة لا تُصدق".

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وأضاف "لم أكن أعرف ما كان بإمكانهم رؤيته أو حتى سماع صوته، لكن جوش كان محبطًا وكان قلبه يبكي، وعندما سأل أليكس عن سبب بكاء جوش، لكنه كان منزعجًا وأخذ الكرة والقلم، ثم عاد بعد 10 دقائق والفريق