تشامبرس: سأتعلم الكثير من ديفيد لويز

كالوم تشامبرس لاعب فريق أرسنال يشيد بزميله البرازيلي ديفيد لويز القادم من تشيلسي بداية الموسم الجاري.

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أشاد اللاعب كالوم تشامبرس نجم أرسنال بزميله الوافد الجديد من صفوف تشيلسي ديفيد لويز وما أضافه للمدفعجية خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية لتشامبرس أكد خلالها أن اللعب بجوار لويز يمنحه أفضلية كبيرة، وعبر عن رغبته في التعلم منه.

وقال تشامبرس: "ديفيد لويز كان رائعًا، لقد وصل لهنا وقدم كل ما لديه في الفترة الماضية ولا يملك أي شخص داخل النادي ولو كلمة واحدة ضده".

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وأضاف: "هو واحد من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم فهو دومًا ما يتحدث لك ويمنحك النصائح ويجعل الجميع يشعر كأنه يمنحهم كامل تركيزه".

وأكمل: "لقد حقق الفوز ببطولات لم أفز بها من قبل، لذلك بكل تأكيد هناك الكثير بالنسبة لي لأتعلمه منه في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٥ نقطة عقب الفوز الأخير ضد بورنموث.



