تشالهانجولو: هذا هو عامي في ميلان وأوضحت لوكيلي أنني سأبقى

اللاعب التركي هاكان كالهانجولو يؤكد على رغبته في الاستمرار رفقة فريق ميلان وتقديم أفضل ما لديه هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب التركي هاكان كالهانجولو على سعادته لوجوده في صفوف فريق ميلان واستمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كالهانجولو وأكد خلالها أنه يشعر بتفاؤل كبير بشأن الموسم الجديد وقدرته على مساعدة الفريق.

وقال كالهانجولو: "لو كان على الفريق أن يقوم ببعض العمل الشاق فسأكون أول من يتواجد في الصفوف الأمامية من أجل ذلك".

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وأضاف: "سأبدأ الموسم رفقة مدير فني جديد، وسنعمل على طريقة مختلفة فنيًا، لذلك سيكون هناك دوافع جديد، ولدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الجودة الكبيرة".

وأكمل: "هذا قد يكون عامي، أشعر أنني أريد البقاء هنا وتقديم أفضل ما لدي، أنا سعيد في ميلان وأوضحت ذلك للجميع بما فيهم وكيلي".

جدير بالذكر أن اللاعب منذ انضمامه للميلان ولم يقدم المستويات المتوقعة منه بشكل كبير خاصة في ظل عدم الاستقرار الفني والإداري بالنادي.