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تشاكا يعلق على شائعات انتقاله إلى إنتر

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Getty Images
السويسرى ارتبط بالانتقال إلى النيراتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

علق جرانيت تشاكا، متوسط ميدان أرسنال، على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى صفوف إنتر خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

مصادر سويسرية في الأسابيع الماضية قالت إن تشاكا في مفاوضات مع النيراتزوري بعد تقدم الأخير بعرض لضمه من أرسنال.

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وقال تشاكا مع "جازيتا أوليه": "أنباء ليست صحيحة، هي أشياء تكتبها الصحافة".

وأضاف: "لم يحدث أي اتصالات بيني وبين إنتر، هي كلها تدخل تحت بند التكهنات".

ويبحث إنتر عن تدعيمات لصفوفه في خط الوسط، وارتبط بضم نيكولو باريلا، نجم كالياري، وماتيو كوفاسيتش، لاعب ريال مدريد.

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