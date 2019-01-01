تشاكا: نفتقد مخيتاريان وخبرة إيمري ستحدث الفارق

بدا متوسط ميدان آرسنال جرانت تشاكا متفائلا أكثر من أي وقت مضى، وذلك في حديثه مع الصحافيين قبل مواجهة العدو اللندني تشيلسي مساء غد الأربعاء على ملعب العاصمة الأذربجانية "باكو" في نهائي بطولة اليوربا ليج.

وقال الدولي السويسري في رده على سؤال السفر المبكر لأقصى شرق القارة العجوز استعدادا للديربي اللندني "سافرنا يوم السبت، ووصلنا هنا يوم الأحد، نشعر بارتياح شديد وحقا لا أعرف إذا كانت إقامتنا هنا فترة أطول من تشيلسي أمرا إيجابيا أو العكس، لكننا أعددنا أنفسنا بشكل جيد".

وعن زميله الأرميني هنريخ مخيتاريان، الذي أجبرته الظروف والمشاكل السياسية على الخروج من القائمة المسافرة إلى باكو، قال "لا شك أبدا أننا نشعر بخيبة أمل لأنه ليس معنا، لقد تحدثنا عنه والسياسة، لكن الآن حان وقت الحديث عن كرة القدم، إنه مهم للغاية بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب، وكما قال صديقي (الحاضر معه المؤتمر) سوكراتيس .. نريد أن نهديه اللقب غدا".

من هذا اللاعب؟ 🧐 pic.twitter.com/ke98n1NGzL — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 28, 2019

أما عن مدربه الإسباني أوناي إيمري، فقال "لديه الكثير من الخبرة في هذه المسابقة، إذا فاز مدرب واحد باليوربا ليج 3 مرات، فهذا يعني الكثير، ونحن نريد أن نعطيه الرابعة غدا، وهو يتحدث كثيرا عن تجاربه السابقة، وكلماته هذه تبقى بيننا".

من جهة أخرى، تحدث عن فشل المدفعجية في تأمين أحد المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عامين على التوالي، لمعاناته من أجل إنهاء موسم البريميرليج ضمن الأربعة الأوائل، قائلا "نعم على مرتين لم نتمكن من التأهل للأبطال، وفريق كبير مثل آرسنال يجب أن يشارك دوما في الأبطال، لذا ستكون مباراة خاصة وهامة لنا".

وختم "أظهرنا في مبارياتنا ضد فالنسيا ونابولي خارج ملعبنا، أننا إذا بأسلوبنا بتقارب الخطوط مع مساعدة بعضنا البعض، فيمكننا التغلب على الكثير خارج ملعبنا، وغدا لن نخوض المباراة على ملعبنا، إنه نهائي ويجب أن تكون مستعدين. هذا ليس عذر لأننا سنكون على أتم الاستعداد غدا. سويسري وفاز بلقب أوروبي ماذا يعني لك هذا؟ سنكون اثنان في تشكيلة آرسنال، بالطبع سنكون فخورين إذا فزنا بالكأس، ولا أعرف ما إذا كان هناك الكثير من السويسريين فازوا بهذه الكأس من قبل أم لا".