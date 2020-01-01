تشاكا مُندهش من يسارية بيليرين أمام تشيلسي واللاعب الإسباني يرد

يسارية بيليرين القاتلة تلقى إعجاب جرانيت تشاكا..

أبدى جرانيت تشاكا، لاعب فريق أرسنال ، اندهاشه بتسديدة زميله هيكتور بيليرين اليسارية، التي منحت الجانرز تعادلاً قاتلاً أمام تشيلسي ، في ديربي لندن الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء.

و لعب أرسنال بـ10 لاعبين بعد طرد مافعه ديفيد لويز، في الدقيقة 26 إلا أنه حقق التعادل مع البلوز بنتيجة 2-2، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي .

في البداية تحدث بيليرين في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية، حيق قال: "الفضل في كل شيء يعود إلى العمل الجماعي للفريق، لقد كانت مباراة صعبة حقًا، بعدما لعبنا بـ10 لاعبين عقب طرد لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا".

الظهير الإسباني، أضاف: "لقد قلبنا الطاولة، إذ خرجنا متأخرين بهدف دون رد في الشوط الأول، ولكننا وجدنا الفرصة للعودة خلال المباراة".

وأكمل: "نحن فريق يتطلع دائمًا إلى التحسن، والدفاع معًا وعدم الاستسلام، لقد كان جابرييل مارتينيلي جيدًا، وهادئًا للغاية، وطريقة إنهاءه للهدف الأول كانت جيدة حقًا".

وطُلب من تشاكا تسليم جائزة رجل المباراة إلى بيليرن، حيث علق الدولي السويسري: "لم أكن أعرف أن لديه قدم يسارية جيدة"، ليرد الإسباني سريعًا: "أنها جيدة بعد العملية أليس كذلك؟".

وفي السياق ذاته، تطرق تشاكا للحديث عن اللقاء، موضحًا: "لقد لعبنا بشكل جيد جدًا عقب الطرد، لقد واجهنا صعوبة كبيرة، ولكننا أظهرنا روح رائعة للفريق، فنحن نتحدث عن عودتنا مرتين خلال المباراة، لذلك أنا فخور جدًا بهذا الفريق".

وواصل: "بعد هذه المباراة لن يظطر أحد للتشكيك بنا، لقد أظهرنا شخصية كبيرة، الكثير من الناس كانوا يدعون بأننا فريق بلا شخصية، ولكننا أثبتنا عكس ذلك".

وأتم: "آمل ألا يكون قلب الدفاع هو مركزي الجديد، ولكن المدرب يعرف أنني في مقدوري شغل هذا المركز، أحاول مساعدة الفريق، واللاعبون من حولي جعلوا الأمر سهلاً عليّ أمام تشيلسي".

ويحتل أرسنال، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع.