تشافي يلوم نفسه بعد السقوط أمام رايو فاييكانو: فشلت في تحفيز اللاعبين

وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة اللوم إلى نفسه بسبب عدم قدرة "البلوجرانا" على العودة بعد الإخفاقات الأخيرة.

برشلونة خسر مساء الأحد بهدف دون رد على ملعب "كامب نو" أمام رايو فاييكانو، في المباراة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري الإسباني، ليفقد "البلوجرانا" عمليًا أي فرصة في تحقيق لقب "لا ليجا".

برشلونة خسر للمرة الثالثة على التوالي في "كامب نو"، بداية من السقوط أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ثم الخسارة أمام قادش في الدوري الإسباني، وأخيرًا مواجهة رايو فاييكانو.

ماذا قال تشافي؟

بعد نهاية المباراة أمام رايو فاييكانو، كشف تشافي أنه فشل في تحفيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، مؤجهًا اللوم إلى نفسه.

تشافي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بعد المباراة: "لم تكن لدينا الشخصية التي كان يجب أن نتمتع بها خلال اللقاء".

وأضاف: "نحن في موقف صعب، نواصل المنافسة على المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، لكننا عقدنا الأمور على أنفسنا، لأننا لو تغلبنا على قادش ورايو كنا سنتقرب من التأهل إلى دوري الأبطال".

واختتم تشافي: "لقد أخطأت كمدرب، وأقولها صراحة، كنت أظن أنني نجحت في تغيير الأمور بين الشوطين، لكن لم أتمكن من تحفيز اللاعبين لقلب النتيجة".

ما هو موقف برشلونة في الدوري الإسباني؟

يحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، ويبتعد بفارق 15 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

برشلونة وبعد 33 جولة من الموسم الحالي في الدوري الإسباني فاز في 18 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وخسر في ست مناسبات.

برشلونة يتساوى في النقاط مع إشبيلية صاحب المركز الثالث، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 61 نقطة.

ويعد ريال بيتيس من المنافسين للوصول إلى المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

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