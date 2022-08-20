تشافي يلمح برحيل أوباميانج : أولويتنا هي تسجيل كوندي!

مدرب برشلونة لم يستبعد القيام بصفقات جديدة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن إمكانية رحيل مهاجم الفريق بيير إيمريك أوباميانج خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

تشافي سبق أن أكد أكثر من مرة، على تمسكه ببقاء النجم الجابوني في كامب نو، رغم الشائعات المنتشرة حول تقدم تشيلسي بعرض للحصول على خدماته.

ومع آخر الأنباء حول العرض الجديد للبلوز بـ15 مليون جنيه استرليني بالإضافة للظهير الأيسر ماركوس ألونسو وفقًا لموقع "The Athletic" الأسبوع الماضي، يبدو أن موقف تشافي تغير من هذه الصفقة المحتملة.

ماذا قال تشافي عن رحيل أوباميانج وبعض اللاعبين الآخرين؟

المدرب الشاب ظهر في مؤتمر صحفي، اليوم، السبت، قبل مواجهة ريال سوسييداد غدًا، للكشف عن موقفه من رحيل بعض نجوم الفريق بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي.

وقال تشافي عن أوباميانج:"هناك سوق ينتهي في 31 أغسطس وسنرى ما سيحدث، أنا أعول عليه وغدًا قد يكون مهمًا لنا ولكننا سوف نرى الظروف".

وعن فرينكي دي يونج:"أحبه كلاعب كرة قدم بشكل كبير، هو يؤدي بشكل مذهل في وسط الملعب ولديه القدرة على توزيع الكرة ويتقن اللمسة الأخيرة".

وأضاف:"بالنسبة لي أحاول نقل مشاعري عن اللاعبين إلى الإدارة وأريد تحريرهم من الضغط ليعطون الفريق أفضل ما لديهم، أقول لهم إن هذا الضغط يجب أني يقع علي أنا فقط".

وعن تسجيل جول كوندي:"هو توقيع رائع ونحن الآن بحاجة إلى تسجيله أراه أكثر كقلب دفاع رغم تعدد مهاراته وقدرته على اللعب كظهير".

هل هناك تعاقدات جديدة؟

تشافي واصل تصريحاته:"أردنا التوقيع مع أثبيليكويتا ولكنه قرر البقاء، هناك أشخاص في الفريق لدينا يمكنهم تغطية هذا المركز مثل أراوخو وسيرجي روبيرتو وحتى كوندي، سيرجينيو ديست؟ هو يعلم الوضع الحالي بأنه خارج خططنا للموسم".

وأوضح:"أرى أنه من الأفضل انتهاء سوق الانتقالات عندما تبدأ الدوريات، حتى يركز اللاعبون على كرة القدم فقط، لأنك لا تلعب بسلام في الوضع الحالي، أنت الآن تستعد لخوض مباراة بلاعب يمكنه المغادرة بعدها، هذا ليس السيناريو المثالي بالنسبة لي".

وعن أولويات الصفقات الجديدة:"الأمر واضح ولن أعلق عليه، نحن نعمل على هذا الأمر ولدينا الوقت للقيام بمهمتنا".

وأضاف:"سنقوم بتقييم الوضع، لم يخرج أوباميانج أو ممفيس ديباي وغدًا سنكون قادرين على استخدامهما، علينا أن نرى كيف سيظهر الفريق وتظل الأولوية هي تسجيل كوندي".

وعن رحيل كاسيميرو عن ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد:"هو لاعب يمثل مرحلة مهمة جدًا في ريال مدريد، وقعوا مع لاعبين ليحلوا مكانه ولكنها خسارة مهمة لهم لأنه فاز بالعديد من الألقاب وكان أساسيًا بالفريق في العقد الماضي".