تشافي يكشف حقيقة طلب التعاقد مع ميسي .. ويعلق على وضع المستبعدين!

أبرز ما جاء في تصريحات تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة يوفنتوس الودية.

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني على التقارير التي أكدت على رغبته في استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، وفشل التوصل إلى اتفاق على التجديد بسبب أزمة "البلوجرانا" الاقتصادية، لينتقل إلى ملعب "حديقة الأمراء".

وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية تقارير تفيد بأن تشافي طلب من إدارة برشلونة العمل على إعادة زميله السابق إلى "كامب نو" بأي شكل، وهي التقارير التي غذتها تصريحات جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الذي أكد أن فصل ميسي مع برشلونة لم ينته بعد.

ماذا قال تشافي؟

وخلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة يوفنتوس الإيطالي خلال فترة التحضير للموسم الجديد، سُئل تشافي عن عودة ميسي.

وأجاب: "ميسي لديه عقد، والأمر مستحيل، ليس من المنطق التحدث عنه، الرئيس قال بالفعل آمل ألا تنتهي قصته مع برشلونة".

كيف ينجح في إقناع اللاعبين؟

تشافي تطرق أيضًا خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن الطريقة التي يغري بها اللاعبين للانضمام إلى برشلونة بقوله: "لا أتحدث عن مقارنات بين مشاريع، أشرح الأمور بوضوح، المشروع والمدينة".

وأضاف: "أحاول أن أجعل اللاعبين يستمتعون ويشعرون بأهميتهم، من الواضح أن برشلونة يساعد بالتأكيد".

وتابع عن رغبة اللاعبين في الانضمام إلى برشلونة: "هذا يتحدث عن عظمة النادي على المستوى العالمي والتاريخي".

وأردف: "هناك مشروع مثير، نتحدث بوضوح مع اللاعبين، ذلك يضيف الكثير، لكن هذا هو برشلونة، على الرغم من وجوده في مرحلة غير جيدة، إلا أن اللاعبين متحمسون للقدوم إلى هنا".

ما هو موقف اللاعبين المستبعدين عن الفريق؟

وفي نهاية تصريحاته، تحدث تشافي عن موقف اللاعبين الزائدين عن حاجة الفريق ووضعهم الحالي.

وقال: "ليسوا منفصلين أبدًا، إنهم لاعبون في الفريق الأول، وتدربوا معنا قبل الجولة التحضيرية".

وأضاف: "كنت واضحًا جدًا معهم في مايو، إنهم يبحثون عن حلول، ونحاول مساعدتهم حتى يتمكنوا من اللعب".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "إنهم يعلمون أن اللعب هنا سيكون مستحيلًا، عليهم أن يجدوا حلًا من أجل أن يلعبوا".