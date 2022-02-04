تشافي يقرر إحياء مسيرة ديمبيلي، وتوخيل : لم أفاوضه!

تحول جديد في الأحداث، قد يعيد المتمرد عثمان ديمبيلي، إلى الصورة من جديد فيما تبقى من موسم برشلونة الحالي.

عقد الجناح الفرنسي ينتهي مع برشلونة في يونيو القادم، واللاعب يرفض التجديد، ولم يستطع الرحيل عن الفريق في يناير.

وأكدت صحيفة "as" الإسبانية، أن ديمبيلي قد يعود مرة أخرى للمشاركة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

وأوضحت أن تشافي يرفض فكرة عدم استغلاله، وتركه في المدرجات، حيث يتوقع أن يسفر ذلك عن نتائج عكسية ليست في مصلحة الفريق واللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد النقاشات بين تشافي وجوان لابورتا رئيس النادي، تم الاتفاق في النهاية على عودة ديمبيلي، مع إمكانية ظهوره يوم الأحد القادم أمام أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أنه من المتوقع عقد اجتماع نهائي بين اللاعب وإدارة النادي وتشافي لحل الأمر الخاص بمستقبله عمومًا، بعد الاجتماع الذي تم أمس، الخميس، للاتفاق على عودته للفريق.

وليس من المعلوم حتى الآن إمكانية تواجد صاحب الـ24 سنة بالتشكيل الأساسي ضد أتلتيكو، بسبب التوقعات حول استقباله بصورة سيئة من الجماهير وإمكانية إطلاق صافرات الاستهجان ضده.

وفي سياق آخر قال توماس توخيل مدرب تشيلسي عن الأنباء حول حديثه وتفاوضه مع ديمبيلي:"لم أتحدث معه، انتقالات يناير كانت جيدة وهادئة، الهدوء هو الشيء الأفضل دائمًا".

يذكر أن آخر ظهور لديمبيلي بقميص برشلونة هذا الموسم، كان أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 12 يناير الماضي.

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