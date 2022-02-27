تشافي يسير على خطى فالفيردي .. مدرب برشلونة يستجيب لضغط النجوم؟!

كشفت تقارير صحفية عن رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة في اتخاذ قرارات جديدة من أجل تقليل الضغوط على نجم الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المدير الفني للنادي الكتالوني يفكر في إلغاء تدريبات يوم المباراة.

وكان من المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة بخوض تدريبات صباح الأحد قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، لكن تشافي قرر أن يلغيها.

ويرى تشافي أن خوض ذلك النوع من التدريبات يرهق الفريق أكثر من اللازم قبل خوض المباريات، مما يهدد بتقديم مستويات ليست طيبة.

وبسبب إلغاء التدريبات في صباح الأحد قام النادي بالإعلان عن قائمته المشاركة في المواجهة أتلتيك بيلباو مساء السبت عقب الحصة التدريبية.

ذلك القرار يعيد للأذهان استجابة إرنستو فالفيردي لضغط نجوم النادي الكتالوني بتقليل الحصص التدريبية والحمل البدني فيها.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة.