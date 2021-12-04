تشافي يسقط للمرة الأولى .. برشلونة يخسر أمام بيتيس في كامب نو

سقط برشلونة اليوم أمام ريال بيتيس على أرضه "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

اللقاء شهد هدف وحيد بأقدام لاعب ريال بيتيس خوامين، لينتهي بفوز ريال بيتيس على برشلونة بنتيجة 1-0.

دخل برشلونة اللقاء بقوة هجومية شديدة نقصها التهديف، على عكس ريال بيتس الذي كان يلعب على المرتدة لحسم اللقاء منذ الدقائق الأولى.

أول محاولات برشلونة جاءت في الشوط الأول عن طريق النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو في وسط فرص ضائعة من مهاجم الفريق الاول، ممفيس ديباي والجناح الأيمن عبد الصمد الزلزولي.

الشوط الثاني شهد دخول ديمبيلي بديلًا لكوتينيو الذي انعش الهجوم بعض الشيء لكن دون أي أهداف.

وفي الدقيقة 79 من عمر المباراة استغل الفريق الاندلسي التراجع الذي ظهر على "البرسا" وسجل هدف اللقاء الوحيد عن طريق خوانمي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد النادي الكتالوني عند النقطة 23 في المركز السابع بينما رفع ريال بيتيس رصيدة عند النقطة 30 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.