تشافي يرفض جولة أمريكا .. المدير الفني لبرشلونة يريد الراحة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قد يرفض خوض جولة للولايات المتحدة خلال فترة التحضير للموسم الجديد في الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز يرفض الفكرة شكلًا وموضوعًا.

مدرب النادي الكتالوني يرى أن الجولة ستشكل حملًا بدنيًا إضافيًا على الفريق الكتالوني في فترة التحضير للموسم الجديد.

ويرى المدرب أن لعب مباريات ودية في إسبانيا يستطيع الفريق من خلالها تطبيق أفكاره والاعتياد عليها قبل بداية الموسم.

وكانت تقارير قد أكدت أن برشلونة سيلعب مباراتين وديتين ضد ريال مدريد ويوفنتوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

الفكرة تنبع من رغبة أندية السوبر ليج الأصلية في خوض مباريات ودية ضد بعضها البعض للتمهيد للبطولة المنتظرة.

جدير بالذكر أن تقارير أخرى كانت قد أكدت أن السوبر ليج سيعود بشكل رسمي في إعلان يوم الخميس المقبل من الثلاثي الأصلي يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة.